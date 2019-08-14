ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"بيلوسي": واشنطن قد لا تبرم اتفاق تجارة مع لندن

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:31 م
بيلوسي: واشنطن قد لا تبرم اتفاق تجارة مع لندن
نانسي بيلوسي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي اليوم الأربعاء إنها ستعارض إبرام اتفاق تجاري بين بلادها وبريطانيا عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذا ما كان من شأنه تقويض اتفاق أبرم قبل عقدين من الزمان بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية.

وقالت بيلوسي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي: "إذا ما كان بريكست سيقوض اتفاق الجمعة العظيمة، لن يحظى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة و بريطانيا بموافقة الكونجرس الأمريكي".

وتشير بيلوسي بذلك إلى الاتفاق التجاري الذي أبرم بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية يوم "الجمعة العظيمة" في عام 1998، والمعروف أيضاً باسم "اتفاقية بلفاست".

وأضافت: "مهما كان الشكل الذي سيكون عليه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يمكن له أن يعرض للخطر اتفاقية الجمعة العظيمة".

ويأتي بيان رئيسة مجلس النواب في أعقاب ما ذكره مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من أن بلاده ستؤيد انسحاب بريطانيا من التكتل "دون اتفاق"، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى وجود حدود تحظى بإجراءات مشددة فيما يتعلق بإنشاء نقاط عبور جمركية ، بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وايرلندا الشمالية، التابعة لبريطانيا.
Advertisements
المزيد عن: واشنطن نانسي بيلوسي لندن تجارة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
السوبر الأوروبي
ليفربول
1
x
21:00
1
تشيلسي