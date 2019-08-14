تابع لايف - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر super salah كورة ستار رابط ليفربول اونلاين (جوول صلاح)

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

البطولة : كاس السوبر الاوروبي

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : عصام الشوالي

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية



