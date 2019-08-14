تعرف على إيرادات فيلم "كزابلانكا" في 10 أسابيع

استطاع النجم أمير كرارة أن يحقق نسب مشاهدة عاليه بفيلمه الجديد "كزابلانكا"،والذي بلغت إيراداته الى 79 مليونا بعد عرض 10 اسابيع و صرح بذلك الموزع محمود الدفراوى.





فيلم كازابلانكا من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".





وتدور أحداث فيلم كازابلانكا في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.





ويشارك في فيلم كازابلانكا النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم "مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.



