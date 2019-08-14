عصام شيحة: "احتيال" فيلم احترافي يرد على أكاذيب الإخوان في ملف حقوق الإنسان

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قال عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الفيلم الوثائقي "احتيال" احترافي، ويرد على أكاذيب الإخوان في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت لانتقادات حادة في هذا الملف.



وأضاف "شيحة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع بفضائية "EXTRA NEWS"، أن الأمم المتحدة تستخدم ملف الاختفاء القسري للتدخل في شؤون الدول.



وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها مهارات في استخدام المنظمات الدولية والإقليمية لترويج فكرة الاختفاء القسري لتضع الحكومة المصرية في موقف حرج خاصة أنه من المفترض أن تعلم الدولة أماكن مواطنيها حتى وإن كانوا ليسوا أسوياء.



ونوه إلى أن الخارجية المصرية كان لها دور كبير في التصدي لأكاذيب الإخوان، وكانت تصدر بيانات من النيابة العامة لتفنيد الادعاءات التي تصدر من المنظمات الدولية المدفوعة من الإخوان.

