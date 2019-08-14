أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يُهدد بالرحيل عن الريال ويشترط على بيريز ضم هذا اللاعب للبقاء وتطورات جديدة ومثيرة في صفقة

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعداد زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لتقديم استقالته من تدريب الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- صفقة ريال مدريد الجديد تكافح لإقناع زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ​لوكا يوفيتش​ نجم ريال مدريد الجديد يكافح للفوز بثقة زين الدين زيدان​ المدير الفني للفريق.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن يوفيتش فشل في إقناع زيدان بآداؤه وأنه هناك نية لإعارة اللاعب في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية صربية إلى أنه يمكن إعارة يوفيتش بعد أسابيع فقط من جلبه من اينتراخت فرانكفورت.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من هذه التقارير إلا أنه من غير المرجح إعارة يوفيتش هذا الموسم لأنه جاء لحجز مكان أساسي وأنه مقتنع بأنه سيبدأ بتسجيل الأهداف.





- نجم ريال مدريد يغيب 3 أسابيع للإصابة

نقلت تقارير صحفية إسبانية بياناً رسمياً عن ​ريال مدريد​ الإسباني كشف فيه عن إصابة نجمه ​البرازيل​ي الشاب ​رودريجو​ المنضم حديثاً للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ونشرت ​صحيفة ماركا الإسبانية البيان الذي أكد فيه خضوع رودريجو لبعض الفحوصات الأولية والتي كشفت عن معاناته من إصابة في فخذه الأيمن ولن ستحرمه من اللعب لفريق الكاستيا في المباريات التحضيرية الأخيرة استعدادًا للموسم الجديد. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المحتمل أن يغيب رودريجو عن الفريق 3 أسابيع مع العلم أن الفريق ينتظر الآن معرفة آخر تطورات مدة غيابه والتي ستحدد غيابه عن لقاءات الملكي القادمة.





- نجم ريال مدريد يغيب عن أول مواجهات الدوري للإيقاف

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن كارفاخال نجم ريال مدريد لن يُشارك في أول مُباريات الفريق أمام سيلتا فيجو في ​الدوري الإسباني في الموسم الجديد​.

وأوضحت التقارير الإسبانية أن ​الاتحاد الإسباني لكرة القدم​ لن يقوم بإجتماع اضطراري للنظر بحالة اللاعبين الذين تم إيقافهم في آخر مباريات الموسم الماضي وأن المجلس الرياضي الأعلى في إجازة حالياً وسيعاقبون مع انطلاقة الموسم الحالي.





- ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بشأن نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي ​ليوناردو​ المدير الرياضي لباريس ​سان جيرمان​ الفرنسي طلب من إدارة ريال مدريد الاستغناء عن البرازيلي ​فينيسيوس​ جونيور للموافقة على التخلي عن ​نيمار​ إلى الملكي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن المفاوضات مازالت قائمة بين برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع نيمار قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليوناردو وافق على التخلي عن نيمار للملكي لكنه يريد إدراج فينيسيوس في الصفقة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الملكي رفضه التخلي عن نجمه البرازيلي لأنه يعتبر عنصر أساسي لمستقبل الفريق.





- ريال مدريد يتراجع ويوافق على عرض باريس سان جيرمان لضم نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد تراجع ووافق على شرط باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم نجمه البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية استعداد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتنازل عن نجم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن صفقة رحيل نيمار إلى الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وافق على رحيل فينيسيوس بسبب عدم اقتناعه بقدرات اللاعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد حاول قبل ذلك إدراج جاريث بيل ولوكا مودريتش وإيسكو في صفقة نيمار ولكن الثلاثي رفضوا الرحيل عن الملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يطمح أن يكون الوضع مختلفًا مع فينيسيوس خاصة أنه حظى بإعجاب ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان بالإضافة إلى أن قيمته السوقية تبلغ 70 مليون يورو.





- ريال مدريد يتلقى صدمة قبل الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تلقي ريال مدريد صدمة بإصابة أحد نجومه المنضمين حديثًا إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن البرازيلي رودريجو جوس يعاني من إصابة في فخذه الأيمن ولن يتمكن من اللعب مع فريق الكاستيا بليون استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الفريق الطبي أجرى اختبارات لرودريجو وينتظر الآن معرفة تطورات الإصابة لتحديد مدة غياب اللاعب عن المباريات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد تعاقد مع رودريجو في 2018 مقابل 45 مليون يورو ولكن تركه الملكي يلعب مع سانتوس لمدة موسم قبل أن يعود إلى الميرينجي هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المنتظر أن يشارك رودريجو مع الفريق الأول للريال في الموسم الجديد.





- هل يرحل منبوذ ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن ترتيب الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز ضمن لاعبي وسط ريال مدريد في خطط الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز يعد في عداد المفقودين حيث كان من المفترض أن يتم تحديد مصيره بسرعة وسط وجود عرضين من نابولي وأتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز يرحب بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد حيث يفضل البقاء داخل العاصمة مدريد، كما أنه لا يمانع بالانتقال إلى نابولي.

وشددت "ماركا" على أن رودريجيز هو لاعب خط الوسط رقم 6 بالنسبة لزيدان رغم من وجود ​كاسيميرو​ وكروس و​مودريتش​ و​إيسكو​ وفالفيردي.





- ماركا الإسبانية: زيدان يحدد شرطه الوحيد للبقاء مع ريال مدريد

يبدو أن الأمور بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني والرئيس فلورنتينو بيريز تسوء يومًا بعد يوم، في ظل رغبة المدرب العارمة في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن علاقة زيدان وبيريز انهارت، فالمدرب سوق يقدم استقاله إن لم يأتي بوجبا إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الجاري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فأن إدارة مانشستر يونايتد قررت عدم بيع بوجبا بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





- ريال مدريد في خطر.. زيدان يهدد بالاستقالة حال عدم تنفيذ مطلبه

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن أزمة جديدة على وشك الانفجار داخل أروقة ريال مدريد خلال الفترة الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن علاقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي مع المدرب زين الدين زيدان قد انهارت تماماً خاصةً بعد رؤية مستوى الفريق السئ في المباريات الودية.

وأشارت الصحيفة الإسبامية إلى أن زيدان سوف يقدم استقالته حال عدم قدوم بول بوجبا لاعب وسم مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.

وتعرض فريق ريال مدريد لضربة موجعة بعد إصابة ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي بالإضافة لعدم اقتناع زيدان بمستوى مهاجمه لوكا يوفيتش.





- عاجل - زيدان يستعد لتقديم اسقالته من تدريب ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل

كشف خوسيه فليكس دياز الصحفي بصحيفة ماركا الإسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني، مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وقال خوسيه فليكس دياز أن الفرنسي زين الدين زيدان يستعد لتقديم استقالته من تدريب ريال مدريد، وذلك نتيجة خلافاته مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بسبب عدم التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأكد أن زين الدين زيدان يرغب في التعاقد مع مواطنه "بوجبا" لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الجديد، ولكن فلورنتينو بيريز يريد الحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.