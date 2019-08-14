ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجآة.. المدرب الأقرب لتولي تدريب الزمالك

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:21 م
مفاجآة.. المدرب الأقرب لتولي تدريب الزمالك
الزمالك
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
إستقرت اللجنة الفنية بنادي الزمالك على اسم المدرب القادم لتولي المهمة الفنية للفريق خلفاً لخالد جلال.

اقترب المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش"ميتشو"  لقيادة الزمالك خلال الموسم الجديد وتولي المهمة الفنية.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق خلفًا لخالد جلال والذي رحل عقب خسارة لقب الدوري.

 كما رئيس النادي قام بتعيين لجنة فنية وقد استقرت على ثلاثة أسماء وهي ميتشو، ومواطنه الصربي الكسندر ستانوفيتش والمدرب الإيطالي جيوفاني دي بياسي.

ولكن المدرب ميتشو هو الأقرب لتولى قيادة الفريق، خاصة وأن المدرب ستانوفيتش له تجربة عمل في دولة الكيان الصهيوني وهو ما يقلل من فرصه تواجده مع الفريق.

ويذكر أن صرح رئيس الزمالك أنه استقر على اسم المدير الفني الجديد لكنه وسيتم التفاوض معه في أسرع وقت فوز وصوله الى مطار القاهرة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
السوبر الأوروبي
ليفربول
1
x
21:00
1
تشيلسي