مفاجآة.. المدرب الأقرب لتولي تدريب الزمالك

إستقرت اللجنة الفنية بنادي الزمالك على اسم المدرب القادم لتولي المهمة الفنية للفريق خلفاً لخالد جلال.





اقترب المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش"ميتشو" لقيادة الزمالك خلال الموسم الجديد وتولي المهمة الفنية.





ويسعى الزمالك للتعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق خلفًا لخالد جلال والذي رحل عقب خسارة لقب الدوري.





كما رئيس النادي قام بتعيين لجنة فنية وقد استقرت على ثلاثة أسماء وهي ميتشو، ومواطنه الصربي الكسندر ستانوفيتش والمدرب الإيطالي جيوفاني دي بياسي.





ولكن المدرب ميتشو هو الأقرب لتولى قيادة الفريق، خاصة وأن المدرب ستانوفيتش له تجربة عمل في دولة الكيان الصهيوني وهو ما يقلل من فرصه تواجده مع الفريق.



