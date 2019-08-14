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البابا تواضروس يكرم أوائل الشهادات العامة بالإسكندرية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:19 م
البابا تواضروس يكرم أوائل الشهادات العامة بالإسكندرية
البابا تواضروس الثاني
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ماريان ناجي
 
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كرم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية إلى جانب أوائل الجامعات لعام ٢٠١٩ بالإسكندرية.

جاء ذلك عقب انتهاء عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي أقيم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية مساء اليوم ضمن نهضة العذراء بالكنيسة ذاتها.

وتم اختيار الأوائل من خلال تطبيق اليكتروني أعد خصيصًا لهذا الغرض. حيث تم تكريم ١٠ أوائل من شعبة علمي علوم بالثانوية العامة ومثلهم لشعبة الرياضيات والشعبة الأدبية و ٤ من أوائل الدبلومات الفنية وعدد من أوائل الكليات الجامعية.

عقب انتهاء التكريم وجه قداسة البابا الشكر لوزارة الثقافة على اقامتها معرض للكتاب على هامش نهضة العذراء بالكنيسة المرقسية، كما شكر قداسته منظمي اللقاء وحرص على مصافحة جميع الحاضرين.
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