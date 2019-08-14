KOOORAGOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي Liverpool vs Chelsea يلا شوت gOAL SALAH تابع لايف ليفربول رابط سريع

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر Liverpool VS Chelsea جودة عالية بدون تقطيع رابط يوتيوب youtube

بث مباشر متابعة نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي تلك التي تجمع بين فريقي ليفربول ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد فودافون أرينا.





لايف فور إتش دي live7hd وقبل المباراة رفض يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول تحديد أي أهداف خاصة بتلك المرحلة من الموسم قبل المواجهة المرتقبة.





كورة ستار بلس kora star plus وفي المؤتمر الصحفي أكد الألماني أنه ليس جيداً بما فيه الكفاية من أجل أن يقرر الأولوية للفوز بالدوري أم الإحتفاظ بلقب دوري الأبطال.





كورة جول kora goal وأضاف كلوب الذي فاز بأول لقب أوروبي له الموسم الماضي بعد قيادته الريدز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي بعد الفوز على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء.





كورة حصري kora 7sry وعلى الرغم من أن الريدز لم يفز بالبريميرليج منذ موسم 1989 / 1990 إلا أن كلوب رفض أن يكون لقب الدوري الأنجليزي أحد أهدافه خلال تلك المرحلة من الموسم.





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