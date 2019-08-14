"الإفتاء" توضح حكم تحديد نوع الجنين (فيديو)
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:22 م
كساب أحمد
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تلقى الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليه من أحد متابعي البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك يقول: "هل تحديد نوع الجنين حرام؟".
ورد أمين الفتوى بدار الافتاء، على هذا السؤال، قائلًا: "تحديد نوع الجنين ليس بحرام، ولكنه جائز شرعًا".
ورد أمين الفتوى بدار الافتاء، على هذا السؤال، قائلًا: "تحديد نوع الجنين ليس بحرام، ولكنه جائز شرعًا".
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