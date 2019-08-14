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إيران: جاهزون للتفاوض مع دول المنطقة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:07 م
إيران: جاهزون للتفاوض مع دول المنطقة
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وكالات
 
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صرحت الحكومة الإيرانية أن طهران جاهزة للتفاوض مع دول المنطقة من أجل توفير أمن الممرات التجارية المائية؛ يأتي ذلك عقب تصاعد التوترات والمخاطر في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأربعاء، تأكيده استعداد إيران للتفاوض مع دول المنطقة لتوفير أمن الممرات المائية التجارية.

وقال ربيعي: "أعلنا لجميع دول المنطقة أننا مستعدون للتفاوض من أجل توفير أمن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية في المنطقة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى  أن "مشاركة الكيان الصهيوني في التحالف البحري الأمريكي هو فخ وعملية خداع".

من جهة ثانية، حول تأجيل القمة الثلاثية لرؤساءإيران وروسيا وأذربيجان في سوتشي، أفاد ربيعي، أن "سبب التأجيل هي مسائل فنية، وجرى خلال اتصالات الرئيس طرح القضايا الضرورية ولا يوجد أي أمر سياسي وراء تأجيل هذه القمة".


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