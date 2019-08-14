يوتيوب - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر MOHAMED SALAH | كورة جول | كورة لايف | كول كورة

Liverpool now بث مباشر مشاهدة مباراة كأس السوبر الأوروبي تشيلسي ضد ليفربول رابط الأسطورة لايف ostora live





بث مباشر متابعة مباراة ليفربول ضد تشيلسي والتي تججمع الفريقان اليوم الاربعاء على أرضية ملعب فودافون أرينا لحساب بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.





يلا كورة أونلاين yalla kora online وكان الريدز فريق نادي ليفربول قد إستعد لمباراة اليوم بفوزه في الجولة الأولى على الوافد الجديد فريق نادي نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.





يلا شوت بلس yalla shoot plus في المقابل خسر البلوز تشيلسي المباراة الأولى لهم على يد فريق نادي مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

كورة ستار kora star وتطمح جماهير الفريق الأزرق في الإستفاقة من الكبوى المدوية التي تعرض لها الفريق وتحقيق الإنتفاضة على حساب محمد صلاح ورفاقه.

كول كورة cool kora بينما يطمح فريق نادي ليفربول في الحصول على اللقب بعد خسارة لقب الدرع الخيرية على يد فريق نادي مانشستر سيتي الاسبوع الماضي.

كورة لايف KORA LIVE كورة ستار KORA STAR كورة أونلاين KORA ONLINE كورة جول KORA GOAL تتيح متابعة المباراة على الهواء مباشرةً.

كما ستنقل المباراة عبر القنوات التالية :-

Polsat Sport

canale 5 italia

RTS 1 Serbia

TVi portugal

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1

Sky Sport 1 Deutschland

BT Sport 2 / HD

TVP Sport HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

Movistar Liga de Campeones HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 HD