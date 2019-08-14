كورة لايف – YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي Liverpool | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة ستار | goal صلاح

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت بلس، اليوم الاربعاء في كأس السوبر الأوروبي على ملعب فودافون ارينا في العاصمة التركية اسطانبول، ويسعى ليفربول للفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة خاصة بعد خسارة كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، ويمتلك ليفربول خط هجوم من العيار الثقيل يأتي في مقدمته الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني .





موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها:

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية.





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام تشيلسي :

ومن المنتظر أن يدخل يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول مباراة تشيلسى اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أدريان فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون، وفى خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، وفى خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.





تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول

من المتوقع أن يخوض فرانك لامبارد المدير الفنى لنادى تشيلسى مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلاً من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى ابراهام.





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