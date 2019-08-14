kora لايف beIN: بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت حصري Super match أونلاين الهدف الأول ليفربول سجل يا صلاح

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق ليفربول مع منافسه فريق تشيلسي اليوم الأربعاء 14 أغسطس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي KOORA STAR.





كورة أونلاين كان فريق تشيلسي قد نجح في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي، عقب الفوز على فريق أرسنال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب KOORA LIVE.





جول كورة بينما حقق نادي ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا بعد سنين عديدة من الغياب على حساب فريق توتنهام هوتسبير، بعد الفوز بنتيجة هدفين نظيفين YALLA SHOOT PIUS، مباراة ليفربول ضد تشيلسي LIVE7HD.





يلا شوت حصري وسوف تذاع مباراة فريق ليفربول مع فريق تشيلسي في نهائي بطولة السوبر الأوروبي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات beIN SPORTS.



