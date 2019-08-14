كورة Yalla لايف: مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Yalla kora كورة ستار الاسطورة مشاهدة ماتش ليفربول 7sry

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر KORA LIVE لمباراة (ليفربول × تشيلسي)، شاهد لايف مباراة السوبر الأوروبي KORA ONLINE، حيث يلتقي فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع تشيلسي علي ملعب "فودافون بارك" في العاصمة التركية اسطنبول، في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي YALLA LIVE.





وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي KORA GOAL في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة بالتوقيت العالمي جرينتش، اليوم الأربعاء الموافق 14 – 8 – 2019، حيث يتطلع كلا الفريقين لحصد أول ألقاب الموسم الجديد بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي الليلة YALLA SHOOT PLUS.





بث مباشر – كورة ستار مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، وتشيلسي، مشاهدة لايف مباراة (MO SALAH) اليوم، حيث يمتلك فريق ليفربول 3 ألقاب في بطولة السوبر الأوروبي أعوام 1977، 2001، 2005، بينما سبق وتوج فريق تشيلسي بلقب البطولة الأوروبية مرة وحيدة عام 1998، وحقق كلا الفريقين "وصافة" البطولة مرتين، شاهد لايف مباراة السوبر ONLINE.





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