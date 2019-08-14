beoutQ: مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر 7sry live كورة ستار حي ماتش ليفربول يلا شوت Salah جوول

شاهد البث المباشر لمواجهة ليفربول وتشيلسي KOORA ONLINE، في قمة إنجليزية بنكهة أوروبية، ضمن كأس السوبر الأوروبي، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “فودافون أرينا”.





مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:





في حراسة المرمي: أدريان

في الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد

في الوسط: فاينالدوم، كيتا، فابينيو

في الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، محمد صلاح.





بينما من المنتظر أن يدخل البلوز المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: كيبا

في الدفاع: بالميري، كريستنسين، زوما، أزبلكويتا

في الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، مونت، بوليسيتش

في الهجوم: بيدرو، إبراهام.





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بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot، ويأمل الريدز في استغلال الحالة المعنوية المنخفضة للاعب البلوز، عقب سقوطهم في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخشى لامبارد من السقوط الثاني تواليًا في فترة لم تتخطى حاجز الأسبوع، وهو ما سيهدد استمراره في منصب المدير الفني سريعًا، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.



