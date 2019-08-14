رابط PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر Live Super Cup: Liverpool v Chelsea

مشاهدة البث المباشر لمواجهة ليفربول وتشيلسي KOORA GOAL، عندما يلتقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع نظيره تشيلسي، في مباراة نارية على الأراضي التركية، في إطار كأس السوبر الأوروبي.





ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA، ومن المتوقع أن يبدأ البلوز المباراة بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمي: كيبا

في الدفاع: بالميري، كريستنسين، زوما، أزبلكويتا

في الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، مونت، بوليسيتش

في الهجوم: بيدرو، إبراهام.





ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر “الفجر الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر yalla shoot.





ويسعى ليفربول لتأكيد تفوقه القاري، بالحصول على اللقب الثاني له في الموسم الحالي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.





يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، وعلى الرغم ن تفوق الريدز القاري إلا أنه فشل في تحقيق أي لقب. محلي، وكان أخرها خسارة الدرع الخيرية الإنجليزي أمام السيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4/5.