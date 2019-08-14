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سيدات السلة يفزن على الكاميرون ويتأهلن لربع نهائي بطولة الأفروباسكت

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:59 م
سيدات السلة يفزن على الكاميرون ويتأهلن لربع نهائي بطولة الأفروباسكت
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الفجر الرياضي
 
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فاز منتخب سيدات السلة على الكاميرون 68/63 في دور ال 16 ببطولة الأفروباسكت المقامة بالسنغال. 
 
و تأهل منتخب سيدات السلة لدور ال 8 ليواجه موزمبيق غدا الخميس.

وكان منتخب سيدات السلة قد خسر امام كوت ديفوار و السنغال ليحتل المركز الثالث في مجموعته و يقابل الكاميرون في دور ال 16 ويفوز عليها ليتأهل لمواجهة موزمبيق.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى، و يرأس البعثة المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد.
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