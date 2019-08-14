مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر Yalla shoot يلا شوت تابع مشاهدة السوبر الاوروبي ليفربول مباشر كورة ستار Beşiktaş Park

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي على كأس السوبر الأوروبية الأربعاء في اسطنبول ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي كأس السوبر الأوروبية بث مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على HD1.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وتشيلسي

حراسة المرمى : أدريان





خط الدفاع : جوميز - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.





خط الوسط : ميلنر - هندرسون - فابينهو.





خط الهجوم : تشامبرلين - محمد صلاح - ساديو ماني.





وفي الجانب الآخر أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي.













وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : كيبا.





خط الدفاع : ازبيلكوتا - زوما - كريستينسين - إيمرسون.





خط الوسط : كانتي - جورجينهو - كوفاسيتش - بوليسيتش.



