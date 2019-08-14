عبدالعزيز السيد: 5% نسبة العجز في الصناعة الداجنة بمصر

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قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الفجوة الموجودة في انتاج الدواجن في مصر قليلة للغاية ولا تزيد عن 5%، ومن الممكن سد هذه الفجوة خلال عامين فقط والتصدير لكافة الدول المجاورة لمصر.



وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأربعاء، أن شعبة الدواجن تعمل على التوسع في صناعة الدواجن في الظهير الصحراوي لبعض المحافظات، للتغلب على مشاكل انتشار الأمراض.



وشدد على ضرورة تفعيل بورصة الدواجن، وتحديد تكلفة الإنتاج على أرض الواقع، ووضع هامش ربح لا تقل عن 10%.

