"فضالي" متعذرة لجمهورها عن صورها بـ"المايوة": "الأمور لا تحدث بنفس الطريقة مرتين"

نشرت الفنانة الشابة منة فضالي صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور وعشاقها.





وعلق فضالي على الصورة، قائله: "الأمور لا تحدث بنفس الطريقة مرتين"، في محاولة منها للإعتذار منها لجمهورها عن الصور التي نشرتها بـ"المايوة"، حيث رد احدى متابعيها، كل يوم قمر كدا، وآخر "مشاكسة السينما المصرية".





حيث تعرضت الفنانة لانتقادات حادة، بسبب ملابسها الجريئة، مما دفعها لحذفها.





ويُذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".



