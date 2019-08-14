تابع لايف ONLINE: الآن بث مباشر Liverpool vs Chelsea مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت حصري yalla shoot ليفربول MOHAMED

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة أون لاين kora on line حيث يلتقي ليفربول مع نظيره تشيلسي مساء اليوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي لذلك تابع الآن المباراة كورة لايف kora live.





ويستضيف ملعب "فودافون أرينا" باسطنبول مباراة ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 بتوقيت أبوظبي، مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة ستار kora star.





ويشارك محمد صلاح mohamed salah في مبار اة فريقه ليفربول ضد تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي وتأمل جماهير الريدز لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، مشاهدة مباراة ليفربول liverpool بث مباشر كورة ستار kora star.

وستذاع مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي bein sport 1 شاهد الآن مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كول كورة coolkora .

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