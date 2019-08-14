مشـاهدة مبـاراة ليفربـول وتشيلسـي بث مبـاشر (السـوبر الأوروبـي) شاهدها الآن عبر beIN SPORTS - محمـد صـلاح

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة ستار kora star حيث يستعد نادي ليفربول لخوض مباراة نارية ضد تشيلسي مساء اليوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي متابعة المباراة كورة لايف kora live.





وتنطلق مباراة ليفربول مع تشيلسي على ملعب "فودافون أرينا" مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، شاهد وتابع الآن مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت yallashoot.





ويدخل نادي ليفربول بتشكيلة بقيادة النجم المصري محمد صلاح كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: روبرتسون، جو جونيز، فيرجيل فان ديك، أرنولد

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، هيندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو





أما تشكيلة تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: ازبيليكويتا، كريستنسن، زوما، إيمرسون

خط الوسط: جورجينيو، كانتي، باركلي

خط الهجوم: بيدرو، بوليسيتش، جيرو





وستكون مباراة ليفربول مع تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي bein sport 1 كما يمكنكم متابعينا مشاهدة المباراة بث مباشر youtube عبر موقع الفجر الرياضي.