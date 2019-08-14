يلا شوت يوتيوب Taktikora live مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر (Chelsea tv) تابع لايف ليفربول لايف هدف صلاح WOn

رابط مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي المباراة التي ينتظرها الملايين حول العالم لمشاهدة نجمنا المصري محمد صلاح وذلك في اللقاء الذي يقام مساء يوم الأربعاء على ملعب فودافون أرينا، رابط مباشر مباراة اليوم بين ليفربول وتشيلسي yalla shoot.





وتبدو مباراة اليوم صعبة للغاية خاصة أنها تجمع ليفربول الطامح لتحقيق اللقب بعد خسارة لقب كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي قبل أسبوعين، وعلى الجانب الآخر يسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره الحزينة بعد الخسارة القاسية من مانشستر يونايتد برباعية نظيفة مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم.





وتقام مباراة اليوم بين ليفربول وتشيلسي عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 ويعلق على اللقاء عصام الشوالي حيث سيدير المباراة حكمة فرنسية لأول مرة في تاريخ البطولات الأوروبية مشاهدة مباراة ليفربول yalla 7sry، رابط مباشر Mo Salah بمشاركة مميزة لنجمنا المصري محمد صلاح.

تشكيلة تشيلسي المنتظرة:

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع :أزبليمويتا، زوما، كريستنسين، بالميري

خط الوسط :"جورجينيو، كوفاستش

خط الوسط المهاجم : بيدرو، مونت، بوليسيتش

خط الهجوم :إبراهام

تشكيلة ليفربول المحتملة:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: روبيرسون وفان ديك وماتيب وأرنولد

الوسط: فاينالدوم وكيتا وفابينيو

الهجوم: محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني