محافظة الوادي الجديد تستضيف المهرجان الدولي الخامس للتمور نوفمبر المقبل



وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن المهرجان يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).



وأوضح المحافظ، أن المهرجان يتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، موضحًا أن المهرجان يعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، كما أنه سيرصد العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام، للفائزين بأفضل عنصر في كل فئة من فئات المسابقة، والتي تشمل الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل لأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة، والزراعة العضوية، وأفضل منتج من التمور، وأفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور، وأفضل عبوات تغليف للتمور، وأفضل شخصية خدمية.



وأشار، إلى أن الوادي الجديد من أكبر قلاع التمور المصرية على مستوى العالم وتمتلك أكثر من 2 مليون نخلة وتصدر كميات كبيرة من الإنتاج لمختلف الدول الأسيوية والأوربية، مضيفًا أن المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زراعة 2 مليون نخلة من أفخر وأجود أنواع التمور على مساحة تقدر بعدد 165 ألف فدان.





أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، إن المحافظة تستضيف المهرجان الدولي الخامس للتمور والذي سيقام في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر بمشاركة محلية وعالمية.