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رامي ربيعة وعلي معلول يكتفيان بأداء تدريبات الجري حول الملعب

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:51 م
رامي ربيعة وعلي معلول يكتفيان بأداء تدريبات الجري حول الملعب
رامي ربيعة وعلي معلول
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اكتفي رامي ربيعة وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،بأداء تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي يقام مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.


ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.


يذكر أن الأهلي قد فاز على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في ذهاب دور ال64 بدوري أبطال إفريقيا.

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