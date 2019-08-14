حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ثالث أيام التشريق
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:48 م
كساب أحمد
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نشرت فضائية "ten"، تقريرًا عن تأدية حجاج بيت الله الحرام، طواف الوداع في ثالث أيام التشريق، رابع أيام عيد الأضحى، بعد أن رموا الجمرات الثلاث.
وقد أدى الحجاج طواف الوداع، اقتداء بسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية والتوجه بالدعاء بعد كل جمرة من الجمرات الثلاث.
واختتم حجاج بيت الله اليوم جميع مناسك الحج بطواف الوداع، وشهد صحن الحرم زحامًا شديدًا اليوم من قبل حجاج بيت الله قبل مغادرتهم مكة المكرمة للعودة لبلادهم أو زيارة المدينة المنورة.
وقد أدى الحجاج طواف الوداع، اقتداء بسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية والتوجه بالدعاء بعد كل جمرة من الجمرات الثلاث.
واختتم حجاج بيت الله اليوم جميع مناسك الحج بطواف الوداع، وشهد صحن الحرم زحامًا شديدًا اليوم من قبل حجاج بيت الله قبل مغادرتهم مكة المكرمة للعودة لبلادهم أو زيارة المدينة المنورة.
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