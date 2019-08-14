أحمد علاء في طلائع الجيش موسمين على سبيل الإعارة

وقع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وحضر أحمد علاء لمقر النادي في وجود العقيد أحمد المهدي المشرف على قطاع الكرة بالنادي العسكري، واتفقوا على بنود التعاقد.





وكان الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، فضل خروج مدافعه للإعارة ، لعدم الاعتماد عليه داخل صفوف الفريق بالموسم الجديد.