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البابا تواضروس يترأس صلوات العشية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:43 م
البابا تواضروس يترأس صلوات العشية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
البابا تواضروس الثاني
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ماريان ناجي
 
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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية صلاة العشية مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وذلك قبل أن يبدأ عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، بالكنيسة ذاتها التي تقيم على مدار أيام صوم السيدة العذراء عظات يومية بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.



ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية كما يكرم قداسته عددًا من أوائل الشهادات العامة.

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