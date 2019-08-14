ضبط عائلة سودانية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة

أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 14 أوت 2019 أن دورية تابعة لفرقة حدود الشوشة تمكنت من ضبط عائلة سودانية تتكون من أب وأم و7 أطفال اجتازوا الحدود الليبية نحو تونس خلسة .

وأضاف أن وحدات الحرس الوطني تمكنت أيضا من إحباط محاولة هجرة غير شرعية بسواحل كاب زبيب من ولاية بنزرت من قبل وحدات الحرس البحري بالجهة شارك فيها 4 أشخاص أصيلي راس جبل وإحباط محاولة اجتياز ثانية بجبنيانة من ولاية صفاقس من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني شارك فيها 11 شخصا بينهم طفلان.