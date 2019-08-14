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إكرامي وسعد سمير ومحمد محمود يستكملون برنامجهم التأهيلي مع الأهلي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:38 م
إكرامي وسعد سمير ومحمد محمود يستكملون برنامجهم التأهيلي مع الأهلي
سعد سمير ومحمد محمود
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محمد الصو
 
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استكمل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكليهما اليوم، الأربعاء.

وينفذ محمد محمود برنامجه التأهيلي بشكل تدريجي، فيما خاض سعد سمير بعض الفقرات التي شملت جزءًا بالكرة.

ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ١٦ من "كأس مصر".

وخاض شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريب مع طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق.

وخضع إكرامي لفقرة تأهيل بالجري حول الملعب عقب نهاية فقرة التدريب مع طارق سليمان.

ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ١٦ من “كأس مصر”.
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