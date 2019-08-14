رسمي: قائمة المترشحين المقبولين أوليا للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفّون، اليوم الأربعاء، عن المترشحين المقبولون أوليا للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وعددهم 26 مترشحا، من بينهم 15 مترشحا تحصلوا على تزكيات شعبية و11 مترشحا قدموا ملفاتهم بتزكيات برلمانية.

وفي ما يلي قائمة أسماء المترشحين:

/ منجي الرحوي (تزكيات برلمانية)

/ محمد عبّو (تزكيات شعبية)

/ عبير موسي (تزكيات شعبية)

/ نبيل القروي (تزكيات برلمانية)

/ محمد لطفي المرايحي (تزكيات شعبية)

/ المهدي جمعة (تزكيات شعبية)

/ حمادي الجبالي (تزكيات برلمانية)

/ حمة همامي (تزكيات شعبية)

/ محمد المنصف المرزوقي (تزكيات برلمانية)

/ عبد الكريم زبيدي (تزكيات برلمانية)

/ محسن مرزوق (تزكيات شعبية)

/ محمد الصغير نوري (تزكيات شعبية)

/ محمد الهاشمي حامدي (تزكيات شعبية)

/ عبد الفتاح مورو (تزكيات برلمانية)

/ عمر منصور (تزكيات شعبية)

/ يوسف الشاهد (تزكيات برلمانية)

/ قيس سعيّد (تزكيات شعبية)

/ الياس الفخفاخ (تزكيات برلمانية)

/ سليم الرياحي (تزكيات برلمانية)

/ سلمى اللومي (تزكيات برلمانية)

/ سعيد العايدي (تزكيات شعبية)

/ أحمد الصافي سعيد (تزكيات شعبية)

/ الناجي جلول (تزكيات شعبية)

/ حاتم بولبيار (تزكيات برلمانية)

/ عبيد بريكي (تزكيات شعبية)

/ سيف الدين مخلوف (تزكيات شعبية)