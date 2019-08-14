لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع معلول وربيعة

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الثنائي رامي ربيعة والتونسي علي معلول، على هامش مران الفريق الذي يقام على ستاد مختر التتش بمقر النادي بالجزيرة.





ومنح لاسارتي الثنائي بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





يذكر أن الأهلي قد فاز على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في ذهاب دور ال64 بدوري أبطال إفريقيا.



