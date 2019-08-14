وزارة التربية تفتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بداية من 14 أوت الجاري

أصدرت وزارة التربية منذ قليل بلاغا تعلم من خلاله عن فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الإبتدائية وذلك إبتداء من يوم 14 أوت 2019 بإعتماد المراحل التالية:

1- الدخول إلى الموقع https://primaire.education.tn/ لتنزيل المعطيات الخاصة بالتلميذ.

2- القيام بعملية إستخلاص معاليم الترسيم حصريا عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز # 181* .