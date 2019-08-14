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وزارة التربية تفتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بداية من 14 أوت الجاري

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:37 م
وزارة التربية تفتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بداية من 14 أوت الجاري
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محمد وليد الجموسي
 
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 أصدرت وزارة التربية منذ قليل بلاغا تعلم من خلاله عن فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الإبتدائية وذلك إبتداء من يوم 14 أوت 2019 بإعتماد المراحل التالية:
1- الدخول إلى الموقع https://primaire.education.tn/ لتنزيل المعطيات الخاصة بالتلميذ.
2- القيام بعملية إستخلاص معاليم الترسيم حصريا عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز # 181* .
هذا وتتواصل العملية إلى غاية يوم 03 سبتمبر 2019.
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