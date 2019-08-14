وليد سليمان ينتظيم في تدريبات الأهلي وغياب مروان محسن

انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء، التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.





وكان سليمان أدي تدريبات تأهيلية أمس عقب خضوعه لجلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





يذكر أن الأهلي قد فاز على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في ذهاب دور ال64 بدوري أبطال إفريقيا.





غاب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء، التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.





يأتي غياب مروان محسن، بسبب احتفاله بعقد قرانه يوم السبت المقبل، وحصل على اذن من الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



