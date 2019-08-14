إجراءات جديدة خاصة بمرضى السرطان

تم صباح اليوم الأربعاء 14 أوت 2019 إمضاء اتفاقية بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية تمكن بمقتضاها مرضى السرطان الحصول على الأدوية مباشرة بعد تشخيص المرض وعلى عين المكان.

وسيتم تعميم هذه الخدمة على كل أقسام مرض السرطان في المستشفيات العمومية ويشمل الاتفاق كذلك مرضى الأعصاب والزهايمر وطب الولدان والعقم.

وأكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ أن هذه الإجراءات ستمكن من تفادي الإجراءات الإدارية المقعدة المتبعة، وستجنب المريض معاناة إضافية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يتحولون إلى العاصمة من مختلف جهات جمهورية بهدف العلاج.