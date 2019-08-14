مالا تعرفه عن مشروع أضاحي بالسعودية (فيديو)

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نشرت فضائية "ten"، مساء الأربعاء، تقريرًا عن مشروع أضاحي بالسعودية، حيث يهدف هذا المشروع لمواجهة أي قصور في عملية تنظيم الذبائح، وتلافي مخالفات الأضاحي العام الماضي.



وأضاف التقرير، أن هذا المشروع يعمل به 40 ألف شخص من مختلف الشخصيات والمهن، بينهم 15 ألف مصريًا، ويتم توزيع الأضاحي على فقراء الحرم، وما يفيض يوزع على فقراء في جميع أنحاء العالم.



ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي، لإحكام الرقابة وربط المشرفين الميدانين بغرفة العمليات، بشبكة اتصال توفر لهم سرعة الاتصال ودقة المعلومة، حيث تدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المختصين، لتيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيمًا لهذه الشعيرة، وضمان إتمامها عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.

