"عبدالجواد": الانتخابات الرئاسية وراء تأجيل واشنطن الرسوم الإضافية على الواردات الصينية

Advertisements

قال عاطف عبدالجواد المحلل السياسي، إن قرار واشنطن بتأجيل فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية جاء بسبب أعياد الكريسماس.



وأوضح "عبدالجواد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "extea news"، مساء الأربعاء أن المستهلك الأمريكي يبدأ الشراء بداية من شهر سبتمبر حتى نهاية العام، وأي زيادة في الرسوم سوف تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع على المستهلك الأميركي، كما أن ذلك الوقت يواكب انطلاق حملة ترامب للترشح مرة أخرى للرئاسة، وهذا قد يؤثر على شعبيته.



وأشار إلى أن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحوه بأن استمرار الحرب الأمريكية – الصينية ستؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأميركي قبل نهاية العام، بالإضافة إلى انكمش اقتصادي عالمي.

