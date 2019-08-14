"عبدالجواد": الانتخابات الرئاسية وراء تأجيل واشنطن الرسوم الإضافية على الواردات الصينية
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:05 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال عاطف عبدالجواد المحلل السياسي، إن قرار واشنطن بتأجيل فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية جاء بسبب أعياد الكريسماس.
وأوضح "عبدالجواد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "extea news"، مساء الأربعاء أن المستهلك الأمريكي يبدأ الشراء بداية من شهر سبتمبر حتى نهاية العام، وأي زيادة في الرسوم سوف تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع على المستهلك الأميركي، كما أن ذلك الوقت يواكب انطلاق حملة ترامب للترشح مرة أخرى للرئاسة، وهذا قد يؤثر على شعبيته.
وأشار إلى أن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحوه بأن استمرار الحرب الأمريكية – الصينية ستؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأميركي قبل نهاية العام، بالإضافة إلى انكمش اقتصادي عالمي.
وأوضح "عبدالجواد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "extea news"، مساء الأربعاء أن المستهلك الأمريكي يبدأ الشراء بداية من شهر سبتمبر حتى نهاية العام، وأي زيادة في الرسوم سوف تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع على المستهلك الأميركي، كما أن ذلك الوقت يواكب انطلاق حملة ترامب للترشح مرة أخرى للرئاسة، وهذا قد يؤثر على شعبيته.
وأشار إلى أن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحوه بأن استمرار الحرب الأمريكية – الصينية ستؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأميركي قبل نهاية العام، بالإضافة إلى انكمش اقتصادي عالمي.
Advertisements
- واشنطن وبكين تدخلان "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي"
- الولايات المتحدة تمهل الصين شهر للوصول إلى اتفاق تجاري
- ترامب يحذر الصين من الرد على الرسوم الجمركية
- ترامب يُحذر الصين من الرد على الرسوم الجمركية
- الصين تفرض رسوم جديدة علي السلع الأمريكية تصل لـ 25 %
- "موديز" تكشف تأثير الأزمة التجارية "الأمريكية - الصينية" على النمو الاقتصادى في البلدين
- الصين تحذر: سنرد بقوة إذا أصرت واشنطن على التأجيج
- الشركات الصينية تطالب الحكومة برفع التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية الأمريكية
- الصين ترد على تدوينة ترامب "لا نخشى خوض حروب تجارية"
- "ترامب" يكشف أسباب تأجيل فرض الرسوم على الواردات الصينية