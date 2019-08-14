أصالة تطرح أغنية 'مبقاش سر' ثاني أغاني ألبومها الجديد على 'اليوتيوب'
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:15 م
الفجر الفني
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طرحت المطربة أصالة، أغنية بعنوان 'مبقاش سر' ثاني أغاني ألبومها الجديد 'في قربك' علي موقع 'اليوتيوب' و جميع المتاجر الإلكترونية .
الأغنية من كلمات أمير طعيمة و ألحان أحمد زعيم و توزيع و ميكس فهد ، وتريات فهد و تنفيذ وتريات تامر غنيم ، كمان اول كريم فوده ، كمان ثاني مصطفي إسماعيل ، فيولا تامر غنيم ، شيلو محمود صالح ، جيتار شريف فهمي ، مهندس صوت محمد إسماعيل .
ويذكر أن أصالة طرحت منذ أيام أولي أغاني ألبومها الجديد بعنوان 'نكتة بايخة' و هي من كلمات عبد الحميد الحباك و ألحان إيهاب عبد الواحد و توزيع فهد ، وتريات فهد ، تنفيذ وتريات تامر غنيم ، بيانو و درامز فهد ، جيتار شريف فهمي ، باص جيتار أحمد رجب ، عود و جومبش إسلام القصبجي ، ترومبيت طارق رؤوف ، ترومبون مايكل لويس ، ساكس مصطفي سعيد ، تنفيذ نحاس طارق رؤوف ، مهندس صوت محمد إسماعيل ، ميكس هاني محروس .
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