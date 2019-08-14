استعدادًا للإعصار "كروسا".. اليابان تلغي رحلات طيران وقطارات

يتحرك إعصار قوي نحو غرب اليابان، اليوم الأربعاء، مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية في مناطق واسعة من البلاد، فيما حث خبراء الأرصاد السكان على البقاء في حالة يقظة؛ تحسبًا للانهيارات الأرضية وزيادة منسوب الأنهار وارتفاع أمواج المد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار "كروسا" من المتوقع أن يصل إلى اليابسة، صباح غد الخميس، وقد تقطعت السبل بالمسافرين في ذروة موسم العطلة الصيفية؛ حيث تسبب الإعصار العاشر في اليابان هذا العام في إلغاء 347 رحلة جوية والعديد من رحلات القطارات المقررة، غدًا الخميس.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الإعصار الذي يتحرك ببطء يمكن أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة، قد يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 1.2 متر، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة؛ تحسبًا للانهيارات الأرضية وزيادة منسوب الأنهار وارتفاع أمواج المد.

وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة، كان الإعصار "كروسا" على بعد 180 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة تانيجاشيما، بالقرب من كيوشو، ويتجه شمالًا بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة، وبلغت أقصى سرعة للرياح 108 كيلومترات في الساعة، مع زوابع بسرعة 144 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لهيئة الأرصاد.