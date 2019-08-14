الاتحاد الرياضي للجامعات: مبادرة "دراجة لكل طالب" ليست إجباري.. وتكلفتها 2700 جنيه

قال الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن مبادرة دراجة لكل مواطن، ستبدأ من أول العام الدراسي الجديد، وأنه سيكون اختياري وليس إجباري على الطلبة.





وأضاف "حسانين" خلال تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أن المبادرة ستكون داخل الحرم الجامعي في البداية، كمرحلة أولى وأنهم سيدأون بالمحافظات الحدودية، مثل العريش وجنوب الوادي وأسوان ومرسى مطروح، لافتًا إلى أن الدراسة الاستطلاعية الذي تم إجراءها، أكدت أن هذه الجامعات مؤهلة لهذه المبادرة.





وأشار إلى أن تكلفة الدراجة ستكون 2700 جنيه، وأنه سيتم عمل تفاوض مع البنوك لإعطاء قروض للطلاب حتى يتمكنوا من شراءها، لافتًا إلى أنه لم يتم أخذ الشروط الكاملة من البنوك حتى الآن.





ولفت إلى أنه سيتم عمل أماكن لركن هذه الدراجات داخل الجامعات، من خلال ماكينة إليكترونية خاصة بكل دراجة، يتم شحنها بمبالغ مادية، حتى لا تتم السرقة أو التبديل، وأنه سيتم عمل مسارات خاصة للسير.





وقال إن وزارة الإنتاج الحربي، ستقوم بتصنيع دراحة مصرية 100%، وأن الدولة تتكاتف للمساهمة في المبادرة، لافتًا إلى أن الهدف من مبادرة "دراجة لكل طالب"، توفير وسيلة مواصلات صديقة للبيئة، وتوفير الوقت ومصاريف المواصلات.



