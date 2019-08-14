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ارتفاع قياسي في الطلب على البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:13 م
ارتفاع قياسي في الطلب على البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية
أسعار البنزين
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وكالات
 
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قفز الطلب علي البنزين في الولايات المتحدة لمستوي قياسي ليسجل 9.93 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بزيادة  281 ألف برميل يوميا .

ومن ناحية أخرى أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن مخزونات النفط الخام في الغرب الأوسط الأمريكي هبطت الأسبوع الماضي 3.3 مليون برميل إلى 132.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يناير.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 944 الف برميل إلى 47.2 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها منذ مارس  2018.
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