صحيفة إيطالية تكشف موعد الظهور الأول لإسماعيل بن ناصر مع ميلان
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:11 م
احمد عصام
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ينتظر اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب فريق ميلان الإيطالي مشاركته الأولى مع الفريق، وذلك عقب انتقاله إلى النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.
وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة لاجازيتا، إن إسماعيل بن ناصر وليو دوارتي سيشاركان لأول مرة بقميص ميلان في المباراة الودية ضد تشيزينا السبت المقبل.
ويستعد ميلان لبداية الموسم الجديد في نهاية شهر أغسطس الجاري خلال منافسات الكالتشيو.
وكان بن ناصر قد قدم مباريات مميزة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية في مصر 2019.
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