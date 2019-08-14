صحيفة إيطالية تكشف موعد الظهور الأول لإسماعيل بن ناصر مع ميلان

ينتظر اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب فريق ميلان الإيطالي مشاركته الأولى مع الفريق، وذلك عقب انتقاله إلى النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.





وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة لاجازيتا، إن إسماعيل بن ناصر وليو دوارتي سيشاركان لأول مرة بقميص ميلان في المباراة الودية ضد تشيزينا السبت المقبل.



