ستريم kOOrA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت الجديد بلس (جول صلاح) رابط مشاهدة ليفربول

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الريدز يريد بداية قوية جدا هذا الموسم وذلك لمتابعة الأداء الجيد الذي قدمه الموسم الماضي ، حيث أنه استطاع الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا وقدم فيها مباريات قوية جدا خاصة الريمونتادا المستحيلة أمام نادي برشلونة الأسباني ، ليفربول استطاع الفوز في الجولة الأولي من الدورى الإنجليزى علي فريق نوريتش سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ، وشهد اللقاء تألق النجم المصري الكبير محمد صلاح الذي نجح في احراز هدف كعادته في أي مباراة إفتتاحية في أي بطولة ، وايضا نجح في عمل تمريرة حاسمة لزميله في الفريق ” فيرجل فان دايك ” .









مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بث مباشر اليوم ، موعدنا اليوم مع مباراة كأس السوبر الأوروبي الذي تجمع بين بطل دورى أبطال أوروبا ” ليفربول ” وبطل الدورى الأوروبي ” تشيلسي ” ، تعتبر بطولة كأس السوبر الأوروبي هي بطولة غالية جدا نظرا لأنها تأتي في بداية الموسم لذلك بجانب أنها بطولة قارية كبيرة ومهمة جدا ، تعتبر أيضا دفعة معنوية كبيرة للفريق الذي يستطيع أن يحصل عليها ، لذلك موعدنا اليوم مع مباراة هامة للغاية بالنسبة لكلا الفريق سواء ليفربول أو تشيلسي .



