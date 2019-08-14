مصطفى ثابت ينعى محمد الفل مدير مكتب الجمهورية بالفيوم

يتقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذى لبوابة الفجر، والأستاذ أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر، والزميلة ريهام على مراسلة البوابة بالفيوم وأسرة تحرير بوابة الفجر بخالص العزاء فى وفاة الكاتب الصحفى محمد الفل نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومدير مكتب جريدة الجمهورية، بمحافظة الفيوم، عن عمر يناهز ال 62 عاما.



