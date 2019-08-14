تفتيت بقعة سولار بنيل الأقصر.. والمياه: ظاهرة نتعرض لها بشكل شبه يومي

تواصل ظاهرة انتشار بقع زيت في مياه نهر النيل بمحافظة الأقصر استمرارها، بسبب تسرب كميات سولار من الفنادق العائمة.





ورصدت إدارة حماية النيل بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بقعة سولار عند الكيلو 218، يصل طولها إلى 120 م وعرضها 40م"، حيث نفذت الإدارة عمليات تمشيط للمنطقة بالتعاون مع قسم مسطحات الأقصر وتتبع مسار البقعة وتفتيتها.





وأوضحت إدارة حماية النيل، أنه تبين أن انتشار بقعة الزيت، بسبب تسرب كمية سولار من إحدى المراكب السياحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ومن جانبه أشار المسئول الإعلامي لشركة مياه الأقصر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى من معاناتهم بسبب ظهور بقع الزيت في مياه نهر النيل، مؤكدًا أنها ظاهرة تحدث بشكل شبه يومي.





وأضاف، أن الشركة تتعامل مع هذه الظاهرة بغلق مأخذ محطة مياه مدينة الأقصر، دون قطع المياه على المواطنين، لتشغيل الخزانات الأرضية التي تعمل لمدة 3 ساعات، لافتًا إلى أن قطع المياه لا يتم إلا في أضيق الحدود بوصول مدة تفتيت البقعة إلى أكثر من ثلاث ساعات.





وأشار إلى أنه عند وصول البقعة إلى مأخذ المياه، يتم التعامل معها بكفاءة عالية من قبل فنيين الشركة وغطاسين لتنظيف المأخذ وإزالة العوالق المتراكمة به.





يذكر أنه تم رصد أكثر من 3 حالات لانتشار بقع سولار في مياه نهر النيل، اعلاميًا خلال الشهر الجاري.



