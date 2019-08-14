باكستان تتوعد بالرد على أي عدوان هندي

توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأربعاء، بالرد على أي عدوان هندي في القسم الباكستاني من كشمير، معتبراً أن الوقت حان لتلقين نيودلهي درساً.







وتأتي تصريحات خان وسط تصاعد التوتر بين البلدين النوويين، بعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير الأسبوع الماضي.







وقال خان في خطاب متلفز من مظفر أباد عاصمة القسم الباكستاني من كشمير، إن "لدى الجيش الباكستاني معلومات تفيد بأنهم الهند يخططون للقيام بشيء في كشمير الباكستانية، وهو جاهز وقادر على الرد بقوة"، مضيفاً "قررنا أنه إذا حصل أي انتهاك من قبل الهند فسنقاتل حتى النهاية".







وتشكل تحذيرات خان تصعيداً حاداً في الخطاب الباكستاني، بعد أن كانت قالت إسلام أباد، الأسبوع الماضي إنها تستعبد "الخيار العسكري" لحل النزاع.







وقال خان في خطابه لمناسبة استقلال بلاده، إن "الوقت حان لتلقين نيودلهي درساً".







ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مرسوماً تنفيذياً مفاجئاً يقضي بالغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحاً لهذه المنطقة في الهيملايا.







ورداً على تلك الخطوة أطلقت باكستان حملة دبلوماسية تهدف إلى إلغاء هذا القرار، وطلبت رسمياً من مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الثلاثاء عقد جلسة طارئة لبحث "الأعمال غير المشروعة" التي تقوم بها الهند.







كما طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود، في خطوات لا يرجح أن تؤثر على نيودلهي، وفق محللين.







ويخضع القسم الهندي من كشمير لإغلاق منذ أكثر من أسبوع مع إرسال عشرات آلاف الجنود كتعزيزات إلى سريناغار، المدينة الرئيسية فيه، وبلدات أخرى وقرى مع فرض حظر تجول في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.

