تشييع جنازة مدير مكتب جريدة الجمهورية بالفيوم

شيعت اليوم جنازة المغفور له الكاتب الصحفى محمد الفل نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومدير مكتب جريدة الجمهورية بمحافظة الفيوم وعضو نقابة الصحفيين، عن عمر يناهز ال 62 عاما.





توفى الفقيد بعد صراع طويل مع المرض، أدخل على اثره احدى المستشفيات الفقيد متزوج من السيدة صباح عبد الرحمن مدير عام العلاقات العامة بجامعة الفيوم سابقا ومراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط.



