نيابة حلوان تصرح بدفن جثة طفل غرق في مياه النيل أثناء السباحة
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:47 م
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
صرحت نيابة حلوان، بدفن جثة طفل غرق في مياه النيل أثناء السباحة، خلال احتفاله بعيد الأضحى، وذلك عقب تشريح جثة المجنى عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية.
البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي مفاده غرق شخص بمياه نهر النيل بكورنيش كفر العلو.
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة قاسم.ر، 12 عامًا، ومقيم بمنطقة عرب أبودحروج، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.
تحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.
Advertisements
المزيد عن: غرق طفل عيد الاضحى حلوان
- دفن جثة طفل عُثر على جثته بمياه البحر اليوسفي ببني سويف
- انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في بني سويف
- انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل في المنيا
- إصابات وغرق أطفال.. ضحايا شم النسيم
- انتشال جثة طالب غرق بمياة نهر النيل في البحيرة
- غرق طالب أزهري أثناء استحمامه بـ"نهر النيل" بكفر شكر
- غرق طالب في مياه النيل أثناء الاستحمام والنيابة تصرح بدفنه
- انتشال جثة شاب غرق فى نيل شربين بالدقهلية
- غرق شخصين أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بالبحيرة (أسماء)
- نيابة حلوان تصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل