نيابة حلوان تصرح بدفن جثة طفل غرق في مياه النيل أثناء السباحة

صرحت نيابة حلوان، بدفن جثة طفل غرق في مياه النيل أثناء السباحة، خلال احتفاله بعيد الأضحى، وذلك عقب تشريح جثة المجنى عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية.





البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي مفاده غرق شخص بمياه نهر النيل بكورنيش كفر العلو.





وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة قاسم.ر، 12 عامًا، ومقيم بمنطقة عرب أبودحروج، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.



