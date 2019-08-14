الخميس.. هاني شاكر في سيليانة التونسية
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:44 م
الفجر الفني
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يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي غدًا الخميس ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان سليانة الدولي في تونس التي وضعت تحت شعار 'ذاكرة زاما'.
هاني شاكر أبدى سعادته بلقاء الجمهور التونسي في مدينة سليانة التي تقع في إقليم الشمال الغربي وفيها يقع مقر ولاية سليانة. وتمني ان يكون لقائه بالجمهور التونسي مميزا كما كان في حفله في مهرجان قابس التونسية قبل أسابيع قليلة.
وأكدت اللجنة المنظمة أن أهالي سليانة أنهم متعطشون لكل المظاهر الثقافية، حيث أشارت عضوة بهيئة المهرجان أن الافتتاح كان ناجحا بكل المقاييس رغم عديد الصعوبات، وان الجمهور في توق لحفل أمير الغناء العربي الذي يتوج المهرجان بفعالياته.
يشار إلى ان مهرجان سليانة الدولي انطلق منذ يومين وتتواصل فعالياته حتى 19 اغسطس الجاري، وتتضمن فعالياته بين الحفلات الغنائية والاستعراضية وايضا العروض المسرحية وتتنوع العروض بين الاماكن المفتوحة مثل المركب الثقافي وساحة الفنون لتحقيق رواجا ثقافيا واقتصاديا لولاية سيليانة.
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