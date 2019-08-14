محافظ الدقهلية: إزالة 12 بناء مخالف ورفع 413 طن قمامة بمركز المنصورة خلال العيد

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المتابعة والرقابة اليومية لأعمال البناء ومحاولات التعدي على الأرض الزراعية خلال أيام العيد وإزالة اي تعدي على الفور.





وأوضح شاروبيم أنه في نطاق مركز المنصورة تمت إزالة 12 حالة بناء مخالف ورفع 413 طن قمامة خلال أيام العيد وشدد على ضرورة استمرار الرقابة ومنع اي مخالفات بناء على الأرض الزراعية او أملاك الدولة واستمرار أعمال النظافة.





وأشار محافظ الدقهلية إلى إن الازالات التي تمت خلال أيام العيد شملت فك اخشاب الدور الثالث العلوي بقرية سلكا والدور الرابع العلوي بمنية سندوب،وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الثالث العلوي بقرية أويش الحجر،وفك الشدة الخشبية وحديد التسليح لسقف الدور الثالث العلوى بقرية منية سندوب،وسقف الدور الثاني علوى بقرية سلكا،وإزالة سور داخل الحيز العمراني بقرية الجديده على مساحة 300م.





كما شملت فك أخشاب الدور الثاني العلوى بقرية برق العز،وسقف الدور الثاني العلوي بقرية كفر بدواي القديم،وفك أعمدة الدور الأرضي بعزبة مظلوم 1 التابعة للوحدة المحلية بمنيه محله دمنه، وإزالة حوائط بالطوب البلوك الابيض بعزبة مظلوم 3 التابعة للوحدة المحلية بمنيه محله دمنة،فك شدة خشبية سقف الدور الثاني علوى بقرية شاوة،فك شدة خشبية سقف الدور الأول علوى بقرية شاوة،وفرض حراسة على سقف الدور الثاني العلوى بقرية كفر تلبانة.



